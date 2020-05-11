Başkan Ataç'tan hemşirelere görev başında kutlama
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Başkan Ataç'tan hemşirelere görev başında kutlama

Başkan Ataç'tan hemşirelere görev başında kutlama
11.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:17

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla kentte görev yapan hemşireleri görevleri başında ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla kentte görev yapan hemşireleri görevleri başında ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının yurdun her noktasında fedakarca görev yaptığını belirten Başkan Ataç, hemşirelere teşekkür ederek günlerini kutladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle, kentte görev yapan hemşireleri ziyaret ederek günlerini tebrik etti. Çeşitli hastaneleri ziyaret ederek hemşireleri kutlayan Başkan Ataç, kentte görev yapan hemşireler için isimlerine özel hazırlanmış olan kupaları da kendilerine hediye etti. Bir hekim olarak, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte fedakarca görev yapan hemşirelerin halk sağlığı adına büyük rol üstlendiğini kaydeden Başkan Ataç, "Yurdun her köşesinde vatandaşlarımızın hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz bir sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli hemşirelerimizi kutluyorum. Bugün biz de onları ziyaret ederek kentimizde görev yapan hemşirelerimiz için isimlerine özel hazırladığımız hediyelerini takdim ettik. Hemşirelerimiz, insanlarımızın sağlıklarına kavuşabilmeleri adına kutsal ve fedakarlık gerektiren bir görev icra ediyor. Tüm sağlık çalışanları gibi hemşirelerimizin de zorlu bir görev sürecinden geçtiği şu günlerde, tüm hemşirelerimizin gününü bir kez daha kutluyorum. Kentimizde görev yapan ancak kurumları aracılığı ile hediyeleri ulaştıramadığımız hemşirelerimiz, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattımızdan bizimle irtibata geçebilir ve hediyelerini belediyemizden alabilirler. Sağlık çalışanlarımız, bizler için çok kıymetli" sözlerini kullandı.

Başkan Ataç'ın ziyaret ederek tebriklerini ilettiği hemşireler de kendisine nezaketinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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