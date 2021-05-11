Başkan Ataç'tan hemşireler ve eczacılara kutlama
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Başkan Ataç'tan hemşireler ve eczacılara kutlama

Başkan Ataç'tan hemşireler ve eczacılara kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yayımladığı mesaj ile hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü, eczacıların ise 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yayımladığı mesaj ile hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü, eczacıların ise 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç bir mesaj yayımlayarak hemşirelerin ve eczacıların günlerini kutladı.

Her iki meslek grubunun da toplum sağlığı açısından önemli görevler yerine getirdiğine dikkat çeken Başkan Ataç, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına şükranlarını iletti.

"Hemşirelerimiz ön cephede savaşıyor"

Başkan Ataç mesajında tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlarken, "Özellikle koronavirüs salgını ile mücadelede ön cephede büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan hemşireler, canları pahasına hayat kurtarmak için çaba sarf ediyor. Hemşirelerimiz, halkımızın sağlık hizmetlerinin karşılanması konusunda gece gündüz büyük fedakarlık göstererek çalışmaktadırlar. Zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin her ortamda her yaştan insana hizmet veren hemşirelerimiz, insan ve toplum sağlığının korunması adına çok önemli görevler üstleniyor. Hastalardan şefkatini esirgemeden büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm hemşirelerimizin gününü kutlarken, çalışma ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesini temenni ediyorum. Koronavirüs dolayısıyla yaşamını yitiren tüm hemşirelerimizi de saygıyla anıyorum" dedi.

"Eczacılarımız sağlık için olmazsa olmaz"

Başkan Ataç 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü de kutlarken, "Eczacılarımız, sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ilacın üretimini ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan, kendini tüm insanlığın sağlığını düşünmeye adayan, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacılığı özveri ve gayret içerisinde sürdürmektedir. Eczacılarımız, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında önemli role sahiptir. Eczacılık hizmetlerinin sıkıntısız bir şekilde verilmesini sağlayan eczacılarımız, vatandaşlarımızın da en yakın sağlık danışmanlarıdır. Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan tüm değerli eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyor, koronavirüs sürecinde yitirdiğimiz eczacılarımızı şükran ile anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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