Başkan Ataç'tan Filistin'e Destek Açıklaması

Eskişehir'de yaşayan Filistinliler tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Türkiye size her zaman destek verecek. Bildiğimiz doğrulardan asla ayrılmayacağız ve Filistin halkının bağımsızlığı için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Filistin Gecesi etkinliğine katılarak Eskişehir'de yaşayan Filistinliler ile bir araya geldi. Etkinliğe, Filistin Eskişehir Temsilcisi Murad El Muhannes'in yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. Burada bir konuşma yapan Filistin Eskişehir Temsilcisi Murad El Muhannes, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 54. yılını kutluyoruz. Bu, biz Filistin Halkı için çok önemlidir. Türk halkına da çok büyük teşekkür ediyoruz. Buradaki Filistinliler olarak da Sayın Ahmet Ataç'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Filistin ve Türk halkları arasındaki ilişkiyi takdir ediyoruz. Tepebaşı ve Filistin'in Salfeet Belediyeleri kardeş şehir antlaşması yaptı. Ahmet Ataç da heyeti ile birlikte Kudüs'ü ziyaret etti ve Filistin halkının yaşadığı zorluklara kendi gözleri ile şahit oldu. Oradaki barikatları ve ayırma duvarını da gördü. Tepebaşı heyetinin gelişi bizleri çok mutlu etmişti. Salfeet halkı da özellikle sizlere selamlarını iletmemi istediler. Buradaki destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kardeşliğimizi imza altına aldık

Ardından konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise "Eskişehir'de bu kadar çok Filistinli kardeşimizin yaşamasından mutluluk duyuyorum. Gençliğimizde haksızlığa karşı mücadele eden Filistinli halk liderlerini heyecanla takip ederdik. Geçen yıl düzenlediğimiz Uğur Mumcu'yu anma programında Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'ya yılın siyasetçisi ödülünü takdim ettik. Buradan başlayan ilişki birçok Filistinli dostumuzu tanımamızı sağladı. Büyükelçimiz ile birlikte bir kardeş şehir ilişkisi kurmayı kararlaştırdık. Sonrasında Salfeet'in değerli Belediye Başkanı Abdalkarim A.A. Zubaydi ile bir araya gelerek kardeşliğimizi imza altına aldık. Karşılıklı ziyaretlerimiz de olması bizleri çok mutlu etti. Biz Filistin'in tarihini, güzelliklerini bilerek yetişmiş insanlarız. Filistin ziyaretimizde yapılan haksızlıkları, baskıları yerinde gördük, kabul edilebilir değil. Emperyalist güçlerden de yüz bulan İsrail baskılarına devam ediyor. Filistin'e gitmeseydim, bu gerçeklerle yüzleşmeyecektim. Ancak moralinizi asla bozmayın, Türkiye size her zaman destek verecek. Bildiğimiz doğrulardan asla ayrılmayacağız ve Filistin halkının bağımsızlığı için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç'ın konuşması Filistinliler tarafından ayakta alkışlandı. Filistinliler daha sonra Ataç'a desteklerinden ötürü teşekkür plaketi ve geleneksel Filistin örtüsü olan kefiye armağan etti.

Filistin şarkılarının söylendiği etkinlik çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA