Başkan Ataç'tan Eskişehir Barosu'na ziyaret
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Başkan Ataç'tan Eskişehir Barosu'na ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz'ü ziyaret etti.

Başkan Ataç'tan Eskişehir Barosu'na ziyaret
10.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:36

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz'ü ziyaret etti. Başkan Ataç ziyaretinde, "Barolarımız, Türkiye hukukunun temel taşlarındandır. Diliyorum, demokratik bir süreç ile işleyen barolarımızın yapısı ile oynanmaz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz ile bir araya geldi. Ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Ataç, baroların yapısının değiştirilmesi fikrine karşı olduğunu belirterek, "Bugün çok değerli Baro Başkanımız Mustafa Elagöz'ü ziyaret ettik. Barolarımız, Türkiye hukukunun temel taşlarındandır. Bugünlerde ise hükümetin baroların yapısını değiştirmek istemesi ile ilgili bir süreç yaşıyor. Diliyorum, demokratik bir süreç ile işleyen barolarımızın yapısı ile oynanmaz. Biz de buluşmamızda konuyla ilgili düşüncelerimizi paylaştık, desteklerimi sundum. Önümüzdeki süreçte tüm gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Eskişehir Baromuza ve Sayın Elagöz'e çalışmalarında başarılar diliyorum" sözlerini kullandı.

Eskişehir Baro Başkanı Elagöz ise, "Değerli Ahmet Ataç Başkanımızın bu dönemde bizlere destek ziyaretinde bulunması çok önemli ve değerli. Barolarımızın son zamanlarda yapısal sisteminin ile birlikte ülkedeki yargı sistemini de ciddi şekilde etkileyecek bir değişiklik yapılmak istendiğini takip ediyoruz. Bu süreçte bizlerde yoğun bir çalışma temposu sürdürüyoruz. Getirilmesi gereken yapısal değişiklikler, baroların siyasallaşması ile birlikte hukuk sisteminde sorunları da beraberinde getirecektir. Bu tür düzenlemelerin karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Siyasal iktidarın ve bu düşünceyi destekleyen grupların bu yanlıştan dönmelerini umuyoruz. Değerli Başkanımız Ahmet Ataç'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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