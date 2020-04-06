Başkan Ataç'tan berat kandili mesajı
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Miraç Kandili, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam

Başkan Ataç'tan berat kandili mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

06.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:07
Başkan Ataç'tan berat kandili mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Berat Kandili mesajında tüm insanlığa sağlık temennisinde bulundu.

Başkan Ataç mesajında, "Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı Berat Kandilini kutluyorum. Ayrıca Berat Kandilinin tüm İslam alemi ile birlikte dünyamıza sağlık, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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