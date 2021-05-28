Başkan Ataç şehit ailesinin acısını paylaştı
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Başkan Ataç şehit ailesinin acısını paylaştı

Başkan Ataç şehit ailesinin acısını paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Denizkurdu 21 tatbikatı seyir hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Denizkurdu 21 tatbikatı seyir hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mamure Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailesini ziyaret eden Başkan Ataç, başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette şehidimizin anne Mualla Ülüğ, babası Münür Ülüğ ve kardeşi Onur Ülüğ'ün acısını paylaştığını kaydeden Ataç, aileye Türk bayrağı takdim etti. Şehit ailelerinin milletimize emanet olduğuna vurgu yapan Ataç, Ülüğ ailesinin her zaman yanında olacağını ifade etti.

Şehidin yakınları da Başkan Ataç'a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç şehit ailesinin acısını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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