Başkan Ataç Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Başkan Ataç Ramazan Bayramı'nı kutladı

Başkan Ataç Ramazan Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Bayram geleneklerimizi yaşayamayacak ve birbirimizi ziyaret edemeyecek olsak da sıcaklığımızı hissettiğimiz, huzurlu bir Ramazan Bayram diliyorum. Milli ve dini bayramlarımız, bizler için büyük manevi değerler ifade ediyor. Ramazan Bayramı da aile bağlarımızın güçlendiği, büyüklerimiz ve küçüklerimiz ile bir araya gelerek ailelerin buluştuğu, hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının pekiştiği önemli bir bayram. Her ne kadar bu Ramazan Bayramı'nı evlerimizde geçirecek olsak da bayram ruhunu, millet olarak yaşayacağımıza inanıyorum. Teknolojinin sunduğu imkanlar ile akraba ve dostlarımız ile görüşecek, bayram tebriklerimizi ileteceğiz. Kaynaklarımızın adil şekilde paylaşıldığı, yoksulluk ve işsizliğin olmadığı, emeğin değer bulduğu bir ülke için birlik ve beraberlik ruhu büyük önem taşıyor. Ramazan Bayramı'nın da tüm bunlar ile birlikte sağlıklı günleri beraberinde getirmesini temenni ediyor, tüm Eskişehirli hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Bayram geleneklerimizi yaşayamayacak ve birbirimizi ziyaret edemeyecek olsak da sıcaklığımızı hissettiğimiz, huzurlu bir Ramazan Bayram diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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