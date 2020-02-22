Başkan Ataç, muhtarlarla istişareye devam ediyor

22.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:02

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldiği toplantıları devan ediyor. Toplantıda Başkan Ataç, "Tüm mahallelerimize elimizden gelen en kaliteli hizmeti, eşitçe ulaştırmaya bu dönemde de devam edeceğiz" dedi.



Toplantıda muhtarlar ve Başkan Ataç, mahallelerde gerçekleştirilen belediye hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu.



"Sizler bu hizmetin ulaşmasında önemli bir köprüsünüz"



Muhtarların talep ve sorularını da dinleyen Başkan Ataç, "Büyük bir aile olduğumuza inanıyorum. Eskişehir halkına daha kaliteli hizmet sunmak için bu toplantıların faydalı olduğuna inanıyorum. Yeter ki birbirimizi tanıyalım, değer verelim, saygı duyalım ve sevelim. Ayrıca yan yana olabilelim, aramızdaki diyalog kopmasın. En merkezi noktadan, en uzaktaki kırsal mahallemize kadar; tüm mahallelerimize elimizden gelen en kaliteli hizmeti, eşitçe ulaştırmaya bu dönemde de devam edeceğiz. Sizler de bu hizmetin ulaşmasında önemli bir köprüsünüz. Gösterdiğiniz iş birliği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Muhtarlarımız bu verimli toplantılardan dolayı çok memnun"



Muhtarlar adına konuşan Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler ise, "Muhtarlarımız bu verimli toplantılardan dolayı çok memnun. Tüm muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi, bize her zaman bir telefon kadar yakınsınız. Sizlerin, mahallemizde gerçekleştirdiği çalışmalar bizlerin de yüz akı. Ekibinize ve size teşekkür ediyoruz, hepimiz için başarılı bir dönem diliyoruz" dedi.



Toplantıda daha sonra Başkan Ataç ve muhtarlar, belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muhtarların, Başkan Ataç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiği toplantı, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.



Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya, kırsal ve kent merkezinde görev yapan 20 muhtarın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, Tepebaşı Belediyesi'nin müdürlük yetkilileri ve Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA