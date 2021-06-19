Başkan Ataç Mihalıççıklıları ziyaret etti
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Başkan Ataç Mihalıççıklıları ziyaret etti

Başkan Ataç Mihalıççıklıları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mihalıççıklılar Yardımlaşma Dayanışma ve Yaşatma Derneği'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Mihalıççıklılar Yardımlaşma Dayanışma ve Yaşatma Derneği'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Ataç, Mihalıççıklılar Yardımlaşma Dayanışma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cemalettin Ürgüp ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Ataç ve Ürgüp, gündeme ilişkin konular ve dernek faaliyetleri hakkında sohbet etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dernek Başkanı Ürgüp, "Ahmet Başkanımızın derneğimize gerçekleştirmiş olduğu ziyaret bizleri çok mutlu etti. Derneğimize her zaman destek olmuş ve ne zaman kendisine ulaşsak bizleri hiç geri çevirmemiştir. Kendisine gerek kentimize gerek derneğimize yapmış olduğu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Başkanımızın bizde yeri her zaman çok ayrıdır. İçimizden biri derler ya, kendisi içimizden birisidir" dedi.

"Sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum"

Mihalıççıklılar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, "Aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Bu mekan her zaman severek geldiğim, çatısının altında bulunmaktan çok mutlu olduğum bir yer. Mihalıççıklılar dost, arkadaş, sıcak insanlar. Dediğim gibi sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Allah bu karşılıklı sevgimizi hiçbir zaman esirgemesin. Ben Cemalettin Başkanımıza ve yönetimine de misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu'nun da eşlik ettiği ziyaret, çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç Mihalıççıklıları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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