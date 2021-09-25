Başkan Ataç, 'Kurduğumuz güzel diyalog ve samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek' - Haberler
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Başkan Ataç, "Kurduğumuz güzel diyalog ve samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Ataç,

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı'nda kurdukları güzel diyalog ve samimiyete dayalı güven ortamının devam edeceğini belirterek, "Şehrimizi daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı'nda kurdukları güzel diyalog ve samimiyete dayalı güven ortamının devam edeceğini belirterek, "Şehrimizi daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Başkan Ataç son olarak Şeker Mahallesi'nde TOKİ Sıraevler sakinleri ile bir araya geldi. Sıraevler Belde Evi'nde site yönetimi ile sohbet eden Başkan Ataç, talepleri ve soruları dinledi. Belediye çalışmaları hakkında Sıraevler sakinlerine bilgiler de veren Başkan Ataç, mahalleliler ile bir araya gelerek yaptığı istişarelerin, hizmetlerin kaliteli şekilde vatandaşa ulaşmasında çok önemli olduğunu kaydetti. Sıraevler sakinleri de Başkan Ataç'a ziyareti ve belediye çalışmaları için teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç daha sonra Sıraevler'de faaliyet gösteren esnafları da dükkanlarında ziyaret etti. Esnaflar ile sohbet eden Başkan Ataç, bol kazançlar temennisinde bulundu.

Vatandaş buluşmalarına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyorum. Bugün de Sıraevler'de esnafımızın yanı sıra mahalle sakinlerimiz ile buluştuk. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi'ne güven duyduğunu ve eşitçe dağılan kaliteli hizmetten dolayı mutlu olduğunu belirtiyor. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tepebaşı'nda kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek. Şehrimizi daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç, Kurduğumuz güzel diyalog ve samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek

Başkan Ataç, Kurduğumuz güzel diyalog ve samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek

Başkan Ataç, Kurduğumuz güzel diyalog ve samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek

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Haber: Başkan Ataç, 'Kurduğumuz güzel diyalog ve samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek' - Haberler
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