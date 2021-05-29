Başkan Ataç kuraklık nedeniyle ürünleri tarlada kalan üreticileri yalnız bırakmadı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kuraklık nedeniyle ürünleri tarlada kuruyarak zayi olan ve büyük zarara uğrayan tarım üreticilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kuraklık nedeniyle ürünleri tarlada kuruyarak zayi olan ve büyük zarara uğrayan tarım üreticilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 4 kırsal mahallede tarlaları inceleyen Başkan Ataç, "Devlet, üretimi ve üreticiyi bu zor gününde yalnız bırakmamalı" dedi.

Başkan Ataç, yağış azlığından dolayı ekinleri tarlada kuruyan çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve belediye yetkilileri ile birlikte kırsal mahalle sakini üreticileri ziyaret eden Başkan Ataç, tarlalarda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Başkan Ataç Yukarı Söğütönü, Keskin, Satılmışoğlu ve Kızılcaören mahallelerinde kuraklığın etkilediği tarlaları gezdi.

"Devletimizin çiftçi kardeşlerimize sahip çıkması gerek"

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç devletin çiftçilere destek olması gerektiğine vurgu yaparak, "Bugün kuraklığın neden olduğu hasarı yerinde görmek ve üreticilerimize geçmiş olsun demek üzere kırsal mahallelerimizdeydik. Bu bahar döneminde tarlalara ekilen ürünler, görüldüğü üzere kurumuş durumda. Sıcak rüzgarlar ve kuraklık nedeni ile ekinler bu hale geldi. Eskişehir'de binlerce dönüm ekili alan zayi olmuş durumda ve çok üzücü. Kanal boyunda yer alan tarlalarda bile durum aynı çünkü içinden su geçen bir yerde zamanında su verilmemesi söz konusu. Hakikaten tüm emekler, masraflar olduğu gibi boşa gitti. Gübre, ilaç, akaryakıt ve enerji gibi giderek artan maliyetler ortadayken bir de böyle bir durum olması bizleri çok üzdü. Bu sene ülkece ciddi hububat sıkıntısı yaşayacağız. Devletin bu durum karşısında üzerine düşeni yapması lazım. Devlet, üretimi ve üreticiyi bu zor gününde yalnız bırakmamalı. Üreticilerimizin kuraklık nedeniyle yaşadığı sıkıntıların giderilmesi lazım. Yoksa çok maddi sıkıntılar yaşayacaklar ve belki de seneye bu alanlarda üretim yapamayacaklar. Devletimizin çiftçi kardeşlerimize sahip çıkması gerekmektedir. Biz de belediyemizin ilgili müdürlükleri ile birlikte sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Başkan Ataç'a ilgi ve ziyaretinden dolayı teşekkür eden üreticiler ve mahalle muhtarları de devletten destek beklediklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı