Başkan Ataç: "Kentimize yakışır bir tesisi daha tamamlıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Ataç: "Kentimize yakışır bir tesisi daha tamamlıyoruz"

15.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:54
Başkan Ataç:

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'nin tamamlanma aşamasına gelen inşaat çalışmalarını yerinde incelerken, "Hemşehrilerimizin bizlere duyduğu güven ile kentimize yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'nin tamamlanma aşamasına gelen inşaat çalışmalarını yerinde incelerken, "Hemşehrilerimizin bizlere duyduğu güven ile kentimize yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirli hayırseverlerin iş birliği ile kente değer katacak yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Özöğüt ailesinin inşaat giderlerini karşıladığı Yaşam ve Bakım Merkezi'nin yapımı, Aralık 2018'de imzalanan protokolün ardından tamamlanma aşamasına geldi. Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan yeri Tepebaşı Belediyesi tarafından, inşaat giderleri ise Özöğüt ailesi tarafından karşılanan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi, 72 yatak kapasitesine sahip olacak. Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'nin toplam inşaat alanı ise 4 bin 684 metrekareden oluşuyor.

Merkezi yerinde inceleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Ataç incelemelerinin ardından, "Kentimize yakışır bir tesisi daha tamamlıyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Tesisimizde 34 tane 2 kişilik oda, 2 adet süit oda ve 33 metrekarelik özel bakım odası yer alıyor. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak merkez; mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, fizyoterapi salonu, sağlık atölyesi, doktor odası, revir gibi alanları da bünyesinde barındıracak. Tamamlanacak küçük çalışmaların ardından tesisimiz Eskişehir'e hizmet vermeye hazır hale gelecek. Hemşehrilerimizin bizlere duyduğu güven ile kentimize yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Şehrimize şimdiden hayırlı olmasını dilerken, Özöğüt ailesine de bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ataç'a incelemelerinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da eşlik etti. Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi, yakın zamanda kent halkının hizmetine sunulmuş olacak. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç: 'Kentimize yakışır bir tesisi daha tamamlıyoruz'
Başkan Ataç: 'Kentimize yakışır bir tesisi daha tamamlıyoruz'
Başkan Ataç: 'Kentimize yakışır bir tesisi daha tamamlıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Ataç: "Kentimize yakışır bir tesisi daha tamamlıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:55:41. #1.14#
title