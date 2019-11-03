Başkan Ataç kadın girişimcilerin yanında

03.11.2019 13:21

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli kadın girişimcilerden Hüsniye Tali'yle bir araya geldi.



Başkan Ataç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hüsniye Tali'yi Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Genç Medikal isimli iş yerinde ziyaret etti. Tali'ye çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Ataç, kadın girişimcilerin önemine dikkat çekerek, "Girişimci kadınlarımızın hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları memnuniyet verici. Kadın girişimciliğinin ülke sathında geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını, bu anlamda politika ve stratejiler oluşturulmasını çok önemsiyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak da girişimci kadınlarımızın yanında olmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Hüsniye Tali de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ataç'a girişimci kadınlara verdiği değerden dolayı teşekkürlerini sundu. Ziyaret, Başkan Ataç'ın Tali'ye camdan yapılmış bir adalet figürü armağan etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA