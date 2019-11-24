Başkan Ataç'ın Yıldız Kenter mesajı

24.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:28

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yıldız Kenter'le ilgili bir mesaj yayımladı.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk tiyatrosunda silinmeyecek izler bırakan Kenter'in asla unutulmayacağını vurguladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:



"Türk tiyatrosunun usta isimlerinden, yılların çınarı Yıldız Kenter'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kenter, Cumhuriyet tarihimizin en önemli tiyatro sanatçılarından biri olarak uzun yıllar sahnede hayranlıkla izlediğimiz performanslar ortaya koymanın yanı sıra pek çok gencimize ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyet kazanımlarına bağlı, örnek bir sanatçı olan Kenter, aynı zamanda dünyaca tanınan bir yıldızdı. Tiyatroya katkılarından ötürü 'Yılın Kadını' seçilen Kenter, sinema oyuncusu olarak üç kez 'Altın Portakal' ödülüne layık görüldü. Dünyanın dört bir yanında İngilizce ve Türkçe oyunlar sahneledi, uluslararası alanda büyük saygınlığı olan ödüller kazandı. Kültür Bakanlığı tarafından, tiyatro sanatına katkılarından ötürü 'Onur' ödülüne layık görüldü. Kenter'in en büyük ödülü ise halkımızın büyük hayranlığı ve sevgisi oldu. Kurucularından biri olduğu Kenter Tiyatrosu gibi özel bir tiyatroyu uzun yıllar direnen bir marka haline getirirken, yaşanılan zorluklara rağmen elde ettiği başarılarla Türk tiyatro tarihinde önemli bir iz bırakmış ve gelecek tiyatro topluluklarına örnek olmuştur. Yıldız Kenter, sahneye çıktığında dünyayı kucaklayan, çok büyük bir sanatçıydı. 40 yıla yakın bir süre sahne hocalığı yapan, tiyatromuzda asla silinmeyecek izler bırakan Kenter'i asla unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA