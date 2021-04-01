Başkan Ataç hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı
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Başkan Ataç hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Ataç hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Nisan tarihinin Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anma günü olarak belirlenmesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Nisan tarihinin Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anma günü olarak belirlenmesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç yayımladığı mesajında, pandemi ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını andı. Başkan Ataç mesajında, "Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun yaşamını yitirdiği gün olan 1 Nisan, korona virüs pandemisi nedeniyle yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanları anma günü olarak belirlenmişti. Covid-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve tedavi sürecinde yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, tüm hekim ve sağlık çalışanları için simge isim haline geldi. İnsan sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçülemez. Bugün, tüm dünyada olağanüstü bir sürecin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte, benim de bir hekim olarak daima önemine vurgu yaptığım koruyucu hekimliğin kıymetini daha iyi kavramalıyız" sözlerini kullandı.

"Varlığınız sağlığımızdır"

Başkan Ataç, sağlık çalışanlarının önemine dikkat çekerek, "Sağlık çalışanlarımızın varlığı, bizlerin sağlığı demek. Her birine minnettarız. Toplumsal sağlığın önemini özellikle anladığımız bu dönemde, aynı zamanda bir hekim olarak, gece ve gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Covid-19'un bir meslek hastalığı ve bu virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ise şehit sayılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Pandemi ile mücadelede yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarımızı saygı ile anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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