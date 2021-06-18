Başkan Ataç: "Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz bizim baş tacımızdır"

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Başkan Ataç'ın, şehit yakınları ve gazi dernekleri ile temasları sürüyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında dernek faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgi veren Uluçeşme, gazilere ve şehit yakınlarına verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkürlerini iletti.

Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz, bizim baş tacımız. Onların istek ve taleplerini çözmenin en önemli vazifelerimizden olduğunu düşünüyorum. Her zaman kendilerinin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ben bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Ayrıca nazik ziyaretleri için Sevinç Uluçeşme ve beraberindekilere çok teşekkür ederim, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret, Uluçeşme'nin Ataç'a desteklerinden ötürü teşekkür plaketi vermesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı