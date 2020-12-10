Başkan Ataç esnaf temsilcileriyle buluştu
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Başkan Ataç esnaf temsilcileriyle buluştu

10.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:59
Başkan Ataç esnaf temsilcileriyle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren esnaf odalarının temsilcileriyle buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren esnaf odalarının temsilcileriyle buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, korona virüsle mücadelenin verildiği bugünlerde kent ekonomisinde önemli rol oynayan esnaf odalarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Başkan Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, Eskişehir Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Ferda Kaya, Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer, Eskişehir Pastacılar Odası Başkanı Akif Topuz ile Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen katıldı.

Pandemi sürecinde esnafların yaşadığı zorlukların ele alındığı toplantıda, çözüm yollarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, "Pandemi sürecinde sağlık ile birlikte ortaya çıkan en büyük zorluklar ekonomide hissediliyor. Ekonominin insanımıza yaşattığı tüm zorlukları ve fedakarlıkları ise esnafımız göğüslüyor. Merkezi hükümetin ekonomik sorunlar ile baş başa bıraktığı esnafımızın ve esnaf odalarımızın daima yanında olacağız. Eskişehirliler olarak Eskişehir esnafına elimizden geldiğince sahip çıkmalıyız. Bu beraberlik ruhu ile bu zor günleri de atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Ataç'ın duyarlılık örneği göstererek böyle bir toplantıyı organize etmesinden ötürü duydukları memnuniyetlerini dile getiren esnaf temsilcileri de, pandemi sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, kendilerinin her zaman destekçisi olmasından dolayı Ataç'a teşekkürlerini ilettiler. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç esnaf temsilcileriyle buluştu
Başkan Ataç esnaf temsilcileriyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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