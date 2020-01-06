Başkan Ataç esnaf odalarıyla buluştu

06.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:32

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl yemeğinde Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odası temsilcileriyle bir araya geldi.



Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odası temsilcilerine yönelik bu yıl 5'incisini düzenlediği yeni yıl yemeği yoğun katılım ile gerçekleşti. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, yaptığı konuşmada Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın bu organizasyonu geleneksel hale getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birsen, "Esnaf Odaları Birliği olarak Tepebaşı Belediyemizle tüm sorunlarımızı karşılıklı görüşerek çözüyoruz ve çözmeye de devam edeceğiz. Ben Ahmet Başkanımıza bugüne kadar esnaf ve sanatkarlarımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. 2020 yılının da tüm esnaf ve sanatkarlarımıza, Eskişehir halkına ve ülkemize hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.



"Her zaman yerli esnafımızın yanında durmaya devam edeceğiz"



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, organizasyonun 5'incisinin gerçekleştirildiğine ve önemine dikkat çekerek, "Şehirde söz sahibi olan, görev yapan önemli aktörlerin bir araya gelip, kentin geleceği ile bazı şeyleri konuşması kadar güzel bir şey yoktur. Eskişehir'in zaman zaman buna ihtiyacı var. Çünkü şehirle ilgili meseleler konuşulup tartışıldığında kent daha iyi noktaya gider. Birlik, beraberlik ve dayanışma başarıyı da beraberinde getirir. O açından bu tür buluşmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belediye olarak özellikle esnaf çalışmalarına da dikkat ediyoruz. Yıllardır Metin Başkanla beraber dışarıdan gelen sosyete pazarları ya da buna benzer teklifleri her zaman elimizin arkasıyla geri çeviriyoruz. Hiçbir zaman izin vermiyoruz, vermeyeceğiz de. Bundan sonra da bu konularda hiçbir tavizimiz olmayacak. Her zaman yerli esnafımızın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.



"Umudun ve barışın egemen olduğu nice aydınlık yıllar diliyorum"



Yeni yılla ilgili temennilerini de aktaran Başkan Ataç, şöyle devam etti:



"Öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Diliyorum 2020, 2019'dan iyi olsun, çünkü buna ihtiyacımız var. Ben umudun ve barışın egemen olduğu nice aydınlık yıllar diliyorum. 2019, ekonomik krizin ve işsizliğin başrol oynadığı bir yıl oldu. Maalesef bununla ilgili hiçbir önlem alınmıyor. Türkiye böyle bir işsizliği yaşamadı. Pazara çıktığınızda enflasyonun yüzde 35'ten aşağı olmadığını hep biliyoruz. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bu hükümet politikası olduğu için ana görev orada ama kentler olarak bize de düşen görevler var. Birbirimize destek verirsek, sevgi ve saygıyla yaklaşırsak bu sorunların hepsini aşarız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA