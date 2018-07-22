Başkan Ataç Esnaf Odaları ile Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odalarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odası temsilcilerine yönelik düzenlediği kahvaltı programı yoğun katılım ile gerçekleşti. Düzenlenen programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş ve çok sayıda meslek odasının başkanı ve yöneticisi katıldı. Toplantıda konuşan Ekrem Birsen, "Esnaf Odaları Birliği olarak görevimiz, esnafımızın yaşadığı sorunları tespit edebilmek, çözüm önerileri sunabilmek ve çözmektir. Bu toplantıyı düzenlediği için de Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Esnafımız kazanırsa kentimiz kazanır"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise esnafın kent için taşıdığı öneme dikkat çektiği konuşmasında, "Esnaf birlikleri ile belediyelerin ve merkezi hükümetin tabi yakın ilişkileri olmalıdır. Bu toplantının yararlı olması en büyük dileğimdir. Tepebaşı Belediyesi olarak esnafımız ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduk, bundan sonra da bu böyle olacak. Çünkü kentimizin esnafı bizim için çok kıymetlidir. Bir esnaf eğer başarılı olur ve iyi kazanç sağlarsa, hem vatandaş hem de kent kazanır. Bu şekilde bakıldığı zaman, karşılıklı iyi niyet söz konusu olduğu zaman, sorunların büyümeden çözüleceğine inanıyorum. Bugüne kadar da herhangi bir şekilde karşı karşıya gelmedik, bu da benim için çok önemlidir. Esnafımızı yakından ilgilendiren bir imar barışı konusu var. Tepebaşı Belediyesi olarak bu konuda da esnafımızın her zaman yanındayız. Önümüzdeki haftalarda bu konuda bilgilendirme toplantılarımız olacak. Vatandaşlarımızın bu fırsatı doğru değerlendirmesi bizim için önemli. Esnafımızın sorun ve sıkıntıları da olabilir. Bugün bunları aşacağımızı diliyorum, bir isteğim de bu toplantıların daha sık gerçekleşmesi. Çünkü yüz yüze gelindiğinde, diyalogla sorunların çözüleceğine inanan bir insanım. Hiçbir zamanda cezadan yana olmadım, bundan sonra da olmam. Bu toplantıları daha sık yaparsak kentimiz adına daha iyi olacağına inanıyorum" sözlerini kullandı.

Daha sonra meslek odalarının temsilcileri, Başkan Ataç'a Tepebaşı Belediyesi'nin esnaf dostu bir belediye olarak çalışmalarını sürdürdüğü için teşekkürlerini iletti ve Başkan Ataç esnaflardan gelen talepleri dinledi. Toplantı, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR