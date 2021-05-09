Başkan Ataç: "Engellerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz"
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Başkan Ataç: "Engellerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

Başkan Ataç: 'Engellerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Engelli bireylerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Engelli bireylerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Onlar için hobi değil istihdam sağlayacak projeler geliştiriyoruz" dedi.

Başkan Ataç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, engelli bireylerin temel haklardan eşitçe yararlanması adına herkese görev düştüğünü vurguladı. Başkan Ataç mesajında, "Engelli bireylerimizin sağlık, eğitim ve çalışma hayatı gibi temel haklardan eşitlik içerisinde yararlanabilmeleri için hepimizin üzerimize önemli görevler düşüyor. Onların sağlık, eğitim ve istihdam gibi temel haklardan eşitlik içerisinde yararlanabilmeleri yolunda bizler de Tepebaşı Belediyesi olarak, üzerimize düşen görevleri yapmanın gayreti içerisindeyiz. Engelli bireylerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Gökkuşağı Kafe ve Engelliler Montaj Atölyesi gibi onlar için hobi değil istihdam sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Engelsiz bir yaşam için, engelli vatandaşlarımızın, sağlık, eğitim ve çalışma yaşamında yer alabilmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak daha güzel bir hayat sürebilmeleri adına somut projeler ile onlara katkı sağlamaya devam ediyoruz. Birçok engelli vatandaşımız fırsat ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini, gurur duyulacak işlere imza atacaklarını ispat etmişlerdir. Özel gençlerimiz son derece çalışkan ve azimli. Kendilerini eğitimlerimiz ile geliştiriyor ve Gökkuşağı Kafelerimizde ve fabrikalarda çalışıyor, para kazanabiliyorlar. Onlara verdiğimiz hiçbir emek boşa gitmedi. Onlarca gencimiz Tepebaşı'nda insana ne kadar değer verildiğini, imkan sağlandığında engelli bireylerin neler yapabileceklerini herkese ispatladı. Bu başarıda ailelerimizin de büyük destekleri oldu, bizlere güvendiler. İstihdam edilen ne kadar gencimiz varsa, hepsi iş arkadaşları tarafından çok seviliyor, disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. Tüm gençlerimizi bir kez daha can-ı yürekten kutluyorum, onlar ile gurur duyuyorum. Ayrıca özel bireylerimizin istihdamına destek olan tüm firmalarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Engellilerimizin kendi kendilerine yetebilen, kimseye muhtaç olmayan koşullar içerisinde, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri en büyük amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç: 'Engellerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz'
Başkan Ataç: 'Engellerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz'
Başkan Ataç: 'Engellerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz'
Başkan Ataç: 'Engellerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz'
Başkan Ataç: 'Engellerimizin hayatını her alanda kolaylaştırmak için çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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