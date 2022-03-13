Başkan Ataç: "Doktorlarımız bu ülke için çok değerli"

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu çabanın değeri ölçülemez. Doktorlarımız bu ülke için çok değerli" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu, sağlıklı birer birey olmalarından geçmektedir. Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği en temel haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi ise nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Doktorlarımız bu ülke için çok değerli. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak sağlık alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün tüm dünyada olağanüstü bir sürecin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte benim de bir hekim olarak daima önemine vurgu yaptığım koruyucu hekimliğin kıymetini daha iyi kavramalıyız. Toplumsal sağlığın önemini özellikle anladığımız şu günlerde aynı zamanda bir hekim olarak gece ve gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum. Ayrıca korona virüsün bir meslek hastalığı ve bu virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ise şehit sayılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşünceler ile korona virüs salgınında kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, tüm hemşehrilerime sağlıklı günler temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel