Başkan Ataç, Döğerliler ve Ayvalılar'ı Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin üyeleri ile buluşmaya devam ediyor.

Başkan Ataç, bu ziyaretler kapsamında Ayvalılar ve Döğerliler derneklerini ziyaret ederek çok sayıda dernek üyesi ile bir araya geldi. Ayvalılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Döğerliler Derneği'ni ziyaret eden Başkan Ataç, dernek başkanları Ahmet Karavil ve Edip Duman'ın yanısıra çok sayıda dernek üyesi ile görüştü. Dernek üyelerine Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri görseller eşliğinde anlatan Ataç, Yaşam Köyü, Su Sporları Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği gibi projelerden bahsetti.

Gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Hemşeri dernekleri ile dirsek temasımız hiç aksamadı. Vatandaşlarımızın arasında olmak, fikir alışverişinde bulunmak benim için çok önemlidir. Buralara gelişimde hiç yabancılık çekmiyorum. Hep dediğim gibi Tepebaşı büyük bir aile oldu. Bizler bu çatının altındaki birlik ve beraberliği, sevgi ve saygıyı muhafaza ettikçe Tepebaşı'nın gelişimi de devam edecektir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA