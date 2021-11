Başkan Ataç diş hekimi adayı gençlerle buluştu

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Buluşmaya öğrencilerin yanı sıra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Cihat Arkan ve öğretim görevlileri katıldı. Kahvaltılı program Tepebaşı Belediyesi'nin sağlık alanındaki projelerinin sinevizyon eşliğinde izlenmesi ile başladı. Programda katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, "40 sene hekimlik, oda başkanlığı ve 20 sene belediye başkanlığı yaptım. Hekimlik ve oda yöneticisi olmamın bana sağladığı tecrübelerin, belediye başkanlığımda çok faydasını gördüm. Bu sayede Türkiye'ye örnek olan, dünyada takdir toplayan işler başardık. Bugün Türkiye'de şehirlerde, son 20 yıldır gün batımı ile beraber hayat sona eriyor. Sokaklar ve caddeler bomboş kalıyor. Sokaklarda insan göremiyorsunuz, birçok şehirde böyle. Ben bir hekim gözüyle her zaman söylüyorum, şehirler bir organizma gibidir. 24 saat nefes alıp verirse, o şehir yaşıyor demektir. Övünerek söylüyorum; Eskişehir, özellikle Tepebaşı bölgemiz, bu konuda çok güzide bir bölge. Bu farklı şekillerde algılanabilir ama gecenin biri veya ikisinde iki kadın rahatlıkla bu şehirde gezebiliyorsa, bu şehir parmakla gösterilir. Güvenli bir şehir olduğu anlamına gelir. İnsanların çağdaş olduğu anlamına gelir. İnsanların birbirine saygılı olduğunu gösterir. O yüzden Eskişehir ve Tepebaşı çok kıymetli. Sizler de bu yüce mesleği yapacak, daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Hayata hekim gözü ile bakmanın faydasını her zaman göreceksiniz. Çok değerli hocalarınız yanınızda, odamız da destekçiniz olacaktır. Ben de bir meslek büyüğünüz olarak sizinle birlikteyim" diye konuştu.

Başkan Ataç ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin Yaşam Köyü, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, TEBEV ve Engelliler Montaj Atölyesi gibi projeleri hakkında bilgi verdi. Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden programda katılımcılar da Başkan Ataç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Öğrenciler ayrıca düzenlenen organizasyonda fikirlerini paylaşma imkanı bulduklarını ve kendilerini değerli hissettiklerini ifade ederek memnuniyetlerini iletti. - ESKİŞEHİR