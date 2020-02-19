Başkan Ataç, Batıkentlilerle buluştu

19.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:15

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hedef Batıkent Belde Evi'nde düzenlenen toplantıda çok sayıda vatandaş ile buluştu.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen bilgilendirme toplantılarında Eskişehirliler ile bir araya gelerek çalışma ve projeler hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Vatandaşların yoğun katılımı ile düzenlenen toplantı, Hedef Batıkent Belde Evi'nde gerçekleştirildi.



"Batıkentimiz Türkiye'ye örnek oldu"



Konuşmasına Batıkent Mahallesi'nde yaşanan gelişimden bahsederek başlayan Başkan Ataç, "Batıkent Mahallesi'nin, belediyecilik hayatımda farklı bir noktası var. 1999'da göreve geldiğimde, Batıkent bir kamyon kasasındaki bakkal dükkanından, çamurlu yollardan ibaretti. Çok yakınım Murat kentte oturuyordu, arabayla bile gelmekte zorlandığım bir mahalleydi. Batıkentimiz bugün Türkiye'de örnek mahallelerden biri. Bunda da emeğim, katkım olduğu için çok mutluyum. Burada yapılan hizmetleri anlayan, takdir eden insanların yaşaması bize farklı bir yön veriyor. 2019-2020 yıllarında 2 bin 200 kursiyerimiz buradan faydalanmış. 17 branşta bin 400 çocuğumuz buradan faydalanmış. Kurslarımızı değerlendirmeniz, yararlanmanız beni çok mutlu ediyor. Belde Evlerini hayata geçirmemizin nedeni de buydu. Mahalledeki kadınlarımızın üretken olmasını istedik. Bu üretkenlik sizlerin psikolojisine de katkı sağlıyor. Bir kardeşimiz söyledi tespitine şaşırdım; 'Ben oraya gittikten sonra bilmeden psikolojik tedavi almışım, eşime ve çocuğuma farklı davranmışım' dedi. Bu projenin Türkiye'de ilk başladığı yer Tepebaşı'dır" diye konuştu.



Tepebaşı'nda hayata geçirilen spor yatırımlarına da değinen Başkan Ataç, "Özellikle spora çok büyük ilgi var. Spor saatleri dolu dolu geçiyor. Çok memnun oluyorum çünkü 1999'da Tepebaşı'nda basit bir spor sahası bile yoktu. Sadece Anadolu Üniversitesinin içinde sahalar vardı. Ama bugün Tepebaşı'nda o kadar çok spor tesisi açıldı ki; Su Sporları Merkezi'nden senede 25 bin vatandaşımız yararlanıyor. Şirintepe'deki spor salonundan 9-10 bin kişi faydalanıyor. Parklardaki spor aletleri, halı sahalar, bakıyorum hepsi dolup taşıyor" dedi.



Başkan Ataç daha sonra kadınlara sağlanan imkanlar hakkında da bilgi vererek, "Kurslarımıza katılan kadınlarımız, açtığımız Hanımeli Sokak'ta el emeklerini kazanca dönüştürüyor. Haftada 500'e yakın kadınımız orada satış yapıyor ve aile bütçesine katkıda bulunuyor. Mesela Batıkent Belde Evi'nin bahçesinde, kırsaldan gelen kadınlarımız kendi ürettikleri ürünleri satıyor. Onların getirdiği ürünler bambaşka. Üretici kadınlarımız Özdilek Sanat Merkezimizin avlusunda da pazar açıyor. Soğuk günlerde de Hanımeli Sokak'ta satış yapıyorlar. Sizlere de görmenizi tavsiye ediyorum, çok memnun kalacaksınız" ifadelerini kullandı.



Başkan Ataç konuşmasının ardından Batıkent sakinlerinin talep ve sorularını da dinledi. Başkan Ataç'a verdiği bilgilerin yanı sıra gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür eden mahalleliler de kendisinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.



Bilgilendirme toplantısı, günün anısına hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA