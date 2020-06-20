Başkan Ataç Babalar Günü'nü kutladı
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Başkan Ataç Babalar Günü'nü kutladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç Babalar Günü'nü kutladı
20.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:22

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç, mesajında, "Bizleri yetiştirip büyüten ve geleceğe hazırlayan babalarımız, annelerimizle birlikte yaşantımıza yön veren en büyük varlıklarımızdır. Aile bağlarımızın kuvvetlenmesine katkı sağlayacak bu özel günde yaşamımızda büyük emekleri olan ve hepimizin bugünlere ulaşmasında katkıları olan babalarımıza göstereceğimiz sevgi ve saygı, onların yüreklerini daha da hoşnut edecektir. Başta şehitlerimizin babaları olmak üzere; bu vatan için canını hiçe sayan ve bugün aramızda olmayan tüm kıymetlilerimizi rahmetle anıyor, çocuklarının geleceğe güvenle bakması için, onlara aydınlık bir ülke bırakabilmek için, canla başla çalışan tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü içtenlikle kutluyorum" sözlerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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