Başkan Ataç'a Ziyaretler Devam Ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.



Başkan Ataç yapılan ziyaretler kapsamında Eskişehir Dersimliler Derneği Başkanı Aysel Yalçınkaya, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Adayı Muharrem Girginer, Eskişehir Kahveciler Odası Başkan Adayı İlyas Ören'i Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Adayı Gürdal Sarıkaya'yı makamında kabul ederek görüş alışverişinde bulundu.



Ziyaretler hakkında konuşan Başkan Ataç, "Sivil toplum kuruluşları sosyal yaşantımızda oldukça önemli bir yer tutuyor. Gerçekleştirilen ziyaretler ile de bazı konularda görüş alışverişinde bulunmaya, birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Derneklerimiz, meslek odalarımız, kooperatiflerimiz aynı zamanda demokratik yarışlara da sahne oluyor. Bu anlamda aday olarak demokrasiye katkıda bulunan tüm adaylarımıza başarılar diliyorum, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR