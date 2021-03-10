Başkan Ataç'a Çanakkale'den ziyaret
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Başkan Ataç'a Çanakkale'den ziyaret

10.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:14
Başkan Ataç'a Çanakkale'den ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren ile bir araya geldi.

Yapılan ziyarette Uygun ve Göğüsgeren, Çanakkale'de faaliyete geçirdikleri Bayramiç Kazdağı Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, "Amacımız elma üzerine yeni kurduğumuz kooperatifimizin ürünlerini, Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a tanıtmaktı. Başkanımız da destek sözü verdi. Kooperatifimize ve Bayramiç halkının üreticilerine destek olacağını söyledi. Bizi çok memnun etti. Kooperatif ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı ve Bayramiç Kazdağı Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Göğüsgeren, "Bugün Ahmet Ataç Başkanımızı ziyaret ettik, ürünlerimizi tanıttık. Kooperatifimiz ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Kaz Dağı'nın kuzey eteklerinden Eskişehir'e selamlar getirdik, selamı da aldık gidiyoruz" dedi.

Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek, "Bugün özel misafirlerimiz vardı, belediyecilik konularıyla beraber tarımda yaptıkları önemli işleri de aktardılar. Kaz Dağları ile ilgili böyle güzel şeyler duymak bizi mutlu ediyor. Türkiye'deki CHP'li belediyeler olarak, güç birliği yapmak amaçlı sık sık birbirimizi ziyaret ediyoruz. Çünkü her zaman bahsettiğim gibi; iktidara giden yol yerelden geçecek. Onun için biz birbirimizi iyi tanımalı ve omuz vermeliyiz. Kooperatife de desteklerimizi vereceğiz. Ayrıca başkanlarımızı tanıdığım için çok mutlu oldum. Kendilerine her zaman destekle bu güzel işleri birlikte sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.

Çanakkaleli konuklar, Başkan Ataç'a kooperatif bünyesinde üretilen elmalardan hediye etti. Başkan Ataç da misafirlerine, "Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" kitabını armağan etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç'a Çanakkale'den ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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