Başkan Atabay tenis şenliğine katıldı
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Başkan Atabay tenis şenliğine katıldı

12.10.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:47
Başkan Atabay tenis şenliğine katıldı

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, tenis şenliğine katıldı ve tenis kortlarının açılışını gerçekleştirdi.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, tenis şenliğine katıldı ve tenis kortlarının açılışını gerçekleştirdi.

Didim Tenis Kulübü tarafından özel bir otelde düzenlenen tenis şenliğine katılan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, yapımı tamamlanan tenis kortlarının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış öncesi konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Spor alanlarımızın çoğalması ve yaygınlaşması kent kültürümüzün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, şenlikte ve kortların yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Atabay, sporcularla birlikte açılış kurdelesini kesti. - AYDIN

Başkan Atabay tenis şenliğine katıldı
Başkan Atabay tenis şenliğine katıldı
Başkan Atabay tenis şenliğine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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