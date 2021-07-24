Başkan Atabay, takım elbise sözünü tuttu
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Başkan Atabay, takım elbise sözünü tuttu

Başkan Atabay, takım elbise sözünü tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Cumhuriyet Caddesi üzerine bulunan Merkez Camii bölgesinin sevilen simalarından Yüksel Bakan'a bayramlık takım elbise sözünü tuttu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Cumhuriyet Caddesi üzerine bulunan Merkez Camii bölgesinin sevilen simalarından Yüksel Bakan'a bayramlık takım elbise sözünü tuttu.

Didim'de Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Merkez Camii bölgesinin sevilen simalarından birisi olan Yüksel Bakan'a bayramlık takım elbise sözü yerine getirildi. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Didim Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, kentin sevilen siması olan Yüksel Bakan'a girmiş oldukları iddiayı kazanmasının ardından bayram hediyesi takım elbise aldı.

İddia sonucu alınan bayram hediyesi takım elbisesini giyen Yüksel Bakan, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik'e teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "İlçemizin sevilen yüzlerinden Yüksel kardeşimiz ile iddiaya girmiştik, iddiayı kazanmasının ardından vermiş olduğumuz takım elbise sözümüzü Nihat Başkanımızla birlikte yerine getirdik, nice bayramlarda giymesi dileğiyle" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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