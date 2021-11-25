Başkan Atabay minik cimnastikçileri ağırladı

İSTANBUL (İHA) - Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Türkiye Aerobik Cimnastik Cimnastlig müsabakalarında takım olarak Türkiye 2'ncisi olan cimnastik kulübünü ağırladı.

Cimnastikçilerin heyecanla beklediği Aerobik Cimnastik CimnastLİG müsabakaları 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul'da düzenlenen 29 kulüp, 150 sporcunun katıldığı, Türkiye Aerobik Cimnastik Cimnastlig Müsabakalarında 9-11 yaş kategorisinde dereceye giren Cimnastik Spor Kulübü öğrencileri, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete Cimnastik Spor Kulübü Başkanı Özgür Günal, Antrenör İrina Günal ve öğrenciler katıldı. Türkiye Aerobik Cimnastik Cimnastlig Müsabakaları'nda 3. lig de 9-11 yaş kategorisinde, trio dalında gümüş madalya alan Ada Eylül Bülbül, Azra Canpolat, Naz Yeşilkaya'ı, Trio dalında 8. Olan Miriam Almina Günal, Yağmur Bilgin, Jan Kemal Günal'ı, Tek Kızlar'da Altın madalya alan Azra Canpolat'ı ve 4. olan Ada Eylül Bülbül'ü, Tek Erkekle'de de bronz madalya alan Jan Kemal Günal'ı tebrik eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, minik cimnastikçilerin başarılarının devamını diledi.

Ziyaretin sonunda Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, minik cimnastikçilere içerisinde hediyelerin olduğu çantaları takdim etti. - AYDIN