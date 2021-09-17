Başkan Atabay, Küçük Sanayi Sitesi temel atma törenine katıldı - Haberler
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Başkan Atabay, Küçük Sanayi Sitesi temel atma törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Atabay, Küçük Sanayi Sitesi temel atma törenine katıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi inşaatının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi inşaatının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Didim Belediye Meclis Üyeleri ve davetliler katıldı. Temel atma töreninin ardından açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Kentimizin ekonomisinin gelişmesi için esnafımız ve iş insanlarımızla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Atabay, Küçük Sanayi Sitesi temel atma törenine katıldı

Başkan Atabay, Küçük Sanayi Sitesi temel atma törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkan Atabay, Küçük Sanayi Sitesi temel atma törenine katıldı - Haberler
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