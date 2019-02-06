Başkan Atabay'ın Kadınlara Yönelik Örnek Projesi Kooperatifle Güçlendi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın görev seçilmesinden sonra sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği Kadın Uygulama ve Eğitim Merkezi kadınların emeğiyle üretime katılması anlamında örnek teşkil ediyor. Didimli kadınlar ürettiklerini kurulacak yeni kooperatif sayesinde halka ulaştıracak.

Didim Belediye Kadın Uygulama ve Eğitim merkezi kadınların üretime geçirilmesi, sosyal hayata katılmaları ve aile ekonomilerine destek olması noktasında sosyal bir proje olarak çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda kurulacak Kadın Kooperatifi ile Didimli kadınlar ürettikleri ürünleri de halka ulaştıracak. Doğuş grubu ile Didim belediyesinin ortaklaşa başlattığı çalışmaların ardından Doğuş grubunun yaklaşık bir yıl önce tüm faaliyetlerini, Didim belediyesine devrederken, kadınlar tarafından üretilen çanta, tişört, önlük, keçe çantalar ve otel bileklikleri gibi birçok ürün kuruluş çalışmalarına başlana Kadın Kooperatifiyle halka ulaştırılacak.

Didim Belediyesi Kadın Uygulama ve Eğitim merkezindeki tüm çalışmaları Genel Koordinatör ve Eğitmen Gülay Akartuna tarafından yapılırken, Planlama çalışmasını Tuba İpekçiler Satın almada ise Arife Arslan görev alıyor.

"250 KADIN ÜRETİME KATILDI"

Didim Belediyesi Kadın Uygulama ve Eğitim merkezi Genel Koordinatör ve Eğitmen Gülay Akartuna yaklaşık 1 yıldır kendi ayakları üzerinde merkezi yürüttüklerini ve en büyük desteği de Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan aldıklarını ifade ederek "Bu merkez kadınların gönüllülük esasına göre çalışıyor. Doğuş grubun projeden ayrılmasından sonra Meclis üyemiz Sevinç Karataş ve Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay'ın destek ve gayretleriyle çalışmalarımız devam etti. Şu an merkezimizde 250 kadın gönüllü olarak görev alıyor. Burada çanta, tişört, keçe çantalar, önlük ve otel bileklikleri gibi bir çok ürün yapılıyor."dedi.

Doğuş grubunun tüm marinalardaki çantaları ile Bodrum Müzik Festivali tişörtlerinin Didim'deki merkezden yapıldığını hatırlatan Akartuna "Atölyemizde 8 makinemiz var; gelen kadın arkadaşlarımızı 10'arlı gruplar yaptık ve Gruplar halinde çalışılarak üretime katılıyorlar. Haftanın 5 günü açık olan merkezimizde değişik meslek gruplarının yanı sıra ev hanımları büyük ilgi gösteriyor. Faaliyet geçtiğimiz günden bu yana 30 bin çanta, 25 bin tişört ve daha birçok sayıda farklı ürünler tasarladık. Gruplara göre yapılan üretimde kadınlarımız buna göre ücretlerini alıyorlar. Bizler burada kimsenin etnik din, dil ve siyasi kimliğine bakılmaksızın hep bir aradayız. İçimizde yabancı uyruklu kadınlarımız bile yer alıyor."dedi.

Akartuna son yapılan meclis toplantısında İlçede kurulacak yeni kadın Kooperatifi ile artık ürettikleri tüm ürünleri herkesime rahatça ulaştırıp satabileceklerini belirterek, Kooperatifin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Didim Belediyesi Kadın Uygulama ve Eğitim merkezi kursiyerlerinden emekli öğretmen Gülbeyaz Topuz ise "Buraya hobi olarak geldim ama buradaki arkadaşlık ortamını çok beğendim. Burada çok sosyal bir yaşam var; bir şeyler üretmek benim hoşuma gidiyor. Ürettikçe mutlu oluyoruz."dedi.

Ev hanımı olan kursiyerlerden Aynur Güder ise merkezin açıldığı günden bu yana merkezde gönüllü çalıştığını belirterek "Daha önce konfeksiyon atölyesinde çalışmıştım. Ev hanımı olunca boş kaldığımda gelip buradan ürünler yapıyoruz; üretime katlıyoruz. Aldığım ücretlerde aile ekonomisine destek oluyorum."dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da belediye olarak sosyal sorumluk projesi kapsamında açtıkları merkezin bu noktalara gelmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek "Bizler bu merkezi Doğuş grubu ile proje olarak açtık ve ardından proje belediyemize devredildi. O günden bu yana Didim'de üreten ve üretime açık olan kadınlarımızın deyim yerindeyse ikinci evi oldu. Oradaki aile ortamı, sıcak ilişkiler kadınlarımızı da olumlu etkiledi. Didim'de kadınlarımız aile ekonomilerine destek olma noktasındaki girişimlerine bizde belediye olarak her türlü desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Ürettikleri bir çok ürünü de gerek Doğuş grubu gerekse bizde siparişle aldık. Artık bundan sonra daha fazla üretime ve daha fazla ürün noktasında kadınlarımızdan gelen Kooperatif talebine de kayıtsız kalmadık. Meclisimizde aldığımız kararla Kadınlarımız içi Kooperatif kurulması için karar aldık ve daha rahat üretim yapabilecekler. Bizde onların daha iyi şartlarda üretim yapmaları konusunda destek olmaya ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu noktada üretmek isteyen, aile ekonomilerine katkı sunmak isteyen ve sosyal ortamlarda bulunmak isteyen kadınlarımız merkezimize gelerek bu aileye katılabilirler."dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA