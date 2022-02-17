Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı - Haberler
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Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve beraberindeki heyet, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve beraberindeki heyet, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Birlik Müdürü İmam Bakır Damar, Birlik Mühendisi Tülay Coşkun, Birlik Personeli Semanur Pastırma ve Başkan Asistanı Dilhan Şahverdi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette birliğin çalışmaları ve planlanan projeleri görüşüldü. Başkan Atabay, ziyaretlerinden dolayı Başkan Arslan'a teşekkür etti ve heyet için Didim Belediyesi tarafından hazırlanan paketi takdim etti.

Başkan Atabay'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Arslan ve beraberindeki heyet, kendisine çalışmalarında başarılar dileyerek Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan paketi hediye etti. - AYDIN

Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı

Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı

Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ni ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ahmet Deniz Atabay, Edremit, Marmara, Ege, Yerel, Haberler

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