Başkan Atabay'dan gece mesaisi
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Başkan Atabay'dan gece mesaisi

24.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:15
Başkan Atabay'dan gece mesaisi

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım onarım faaliyetlerine durmaksızın devam ediyor. Çalışmalar kapsamında gecenin ilerleyen saatlerine kadar Cumhuriyet Caddesi'nde bakım ve onarım faaliyetlerini sürdüren ekipler, eski adliye kavşağından, belediye kavşağına kadar uzanan cadde de tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmaları takip eden ve incelemelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Çalışmalarımız tamamlandığında, kentimizin merkezi çok daha sağlıklı bir ulaşım ağına kavuşacak. Didim için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Başkan Atabay'dan gece mesaisi
Başkan Atabay'dan gece mesaisi
Başkan Atabay'dan gece mesaisi
Başkan Atabay'dan gece mesaisi
Başkan Atabay'dan gece mesaisi
Başkan Atabay'dan gece mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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