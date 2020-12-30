Başkan Atabay'dan esnafa destek çağrısı
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Başkan Atabay'dan esnafa destek çağrısı

30.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:37
Başkan Atabay'dan esnafa destek çağrısı

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı zor günler geçiren yerel esnafa destek çağrısında bulundu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı zor günler geçiren yerel esnafa destek çağrısında bulundu.

Ülkemiz ve dünyayı etkisi altına alan Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle birlikte zor günler geçiren ve kepenk indirme noktasında gelen yerel esnafa Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'dan büyük destek geldi. Vatandaşlardan yerel esnafa destek olması konusundan çağrıda bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didimlilerden pandemi döneminde yerel esnafın kalkınması için alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi.

Konu ile ilgili olarak Didim Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video da "Gelin dayanışma ruhuyla el ele verelim. Alışverişlerimizi yerel esnafımızdan yapalım, kepenkler kapanmasın. Esnafımızın yüzü gülsün, Didim'in yüzü gülsün" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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