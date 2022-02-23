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Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü

Aydın'ın turizm bölgelerinden olan Didim'in turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bu kapsamda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek, turizmin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Aydın'ın turizm bölgelerinden olan Didim'in turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bu kapsamda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek, turizmin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

Bir takım toplantılar gerçekleştirmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Atabay ve Başkan Aras'ın buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Toplantı gerçekleştiren başkanlar, Didim Belediyesi ve Bodrum Belediyesi arasındaki işbirliğinin devam edeceğini, bu işbirliği ile Türkiye'de turizmin gelişeceğini söyledi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, misafirperverliği nedeniyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Atabay, Bodrum Belediye Başkanı Aras ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ahmet Deniz Atabay, Ahmet Aras, Bodrum, Didim, Yerel, Haberler

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