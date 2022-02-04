Başkan Atabay, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Samsun'da Atatürk anıtına yapılan saldırıyı kınadı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadele'yi başlatmak için kente ayak bastığı noktada bulunan Atatürk anıtı yıkılmak istendi. Saldırganlar, Atatürk'ün üzerinde bulunduğu atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştı. Şüpheliler daha sonra ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştı. Saldırı girişiminin ardından Millet İttifakı üyesi siyasetçiler ve yüzlerce vatandaş, Atatürk anıtında nöbet tutmaya başladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yayınladığı mesaj ile Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına ve anısına gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Başkan Atabay, "Samsun'da Ata'mızın Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, faillerinin en yakın zamanda cezalandırılmasını temenni ediyorum.

Bize ve gelecek nesillere ışık tutan Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımız gibi bu ilkelerin en büyük koruyucusu olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel