Başkan Atabay, aşure gününe katıldı
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Başkan Atabay, aşure gününe katıldı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Erzincanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen aşure gününe katıldı.

Başkan Atabay, aşure gününe katıldı
01.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:46

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Erzincanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen aşure gününe katıldı.

Yeni Mahallede bulunan dernek binasında gerçekleşen Aşure Gününe Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Belediyesi Meclis üyeleri, CHP Didim İlçe Yönetimi Erzincanlılar Kültür ve Yardımlaşma derneği Başkanı Şevket Karakoç ile vatandaşlar katıldı.

Aşure Gününde vatandaşlara aşure ikram edilirken, Dernek Başkanı Karakoç, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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