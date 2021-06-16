Başkan Atabay'a saldırıda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
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Başkan Atabay'a saldırıda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Başkan Atabay'a saldırıda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde önceki gün gece saatlerinde Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı girişimi sonrası polisin yaptığı çalışmada yakalanan 7 şüpheliden altısı adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde önceki gün gece saatlerinde Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı girişimi sonrası polisin yaptığı çalışmada yakalanan 7 şüpheliden altısı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatı akşam yemeğinin ardından kahve içtiği sırada saldırıya uğradı. İddiaya göre, bir restoranda şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada bazı kişilerin saldırısına uğradı. Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren şahıslar bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden A.O emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, diğer şüpheliler Y.C.Ö, M.O., İ.O., B.D., F.Ö ve A.S ise adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Başkan Atabay'a saldırıda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Başkan Atabay'a saldırıda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Başkan Atabay'a saldırıda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Başkan Atabay'a saldırıda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Başkan Atabay'a saldırıda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Başkan Atabay'a saldırıda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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