Son dakika: Başkan Atabay'a saldırıda 7 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Başkan Atabay'a saldırıda 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Başkan Atabay'a saldırıda 7 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Aydın'ın Didim ilçesinde dün gece saatlerinde Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı girişimi sonrası polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde dün gece saatlerinde Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı girişimi sonrası polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatı akşam yemeğinin ardından kahve içtiği sırada saldırıya uğradı. İddiaya göre, bir restoranda şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sıra 4 kişinin saldırısına uğradı. Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren kişiler bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı! Restoranı basan grup, ortalığı birbirine kattı
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı! Restoranı basan grup, ortalığı birbirine kattı
Saniye saniye kaydedildi! Nöroloji uzmanı kendisine saldıran şahısla boğuştu
Saniye saniye kaydedildi! Nöroloji uzmanı kendisine saldıran şahısla boğuştu
İzmir'de dört ayrı noktada orman yangını çıkarmak isteyen şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı
İzmir'de dört ayrı noktada orman yangını çıkarmak isteyen şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Boris Johnson Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Emel Sayın Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Başkan Atabay'a saldırıda 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:55:15. #1.16#

title