Başkan Atabay'a saldırı anı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Atabay'a saldırı anı ortaya çıktı

Başkan Atabay'a saldırı anı ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a düzenlenen saldırı anı güvenlik kameralarınca an ve an görüntülendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a düzenlenen saldırı anı güvenlik kameralarınca an ve an görüntülendi.

14 Haziran Pazartesi akşamı avukatıyla birlikte yemek yerken, 5 kişinin saldırına uğrayan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırganların Atabay'ın burnunu kıran ani dirsek darbesinin ardından başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine sopalarla vurarak Atabay'ı darp ettikleri görüldü. Olay anında araya girmeye çalışan misafiri Avukat Nizamettin Bulut ve restoran çalışanları da darp edilirken, kaçak otelin sahibinin kardeşi M. O. yerde yatan restoran çalışanına sandalye kaldırıp tehditler savuruyor.

Yayınlanan saldırı videosu ile ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Bunlar o kadar ahlaktan yoksunlar ki, arkadan saldırıp sonrasında yerde yatarken vücuduma ve kafama sopalarla vurmaya devam ettiler. Araya girmek için gelen, misafirimi ve restoran çalışanlarını da darp ettiler. Rantın geldiği son nokta burası... Süreci bu noktaya taşıyan medya, siyaset, rant üçlüsüne ülkece, hep birlikte artık dur demeliyiz. Kamuoyu hiçbir şekilde akıllarıyla oynanmasına izin vermedi, vermeyecek. Biz de devletimizin ve milletimizin bize verdiği kamu görevini yasalara uygun olarak yapmaya devam edeceğiz. Bizi ilkelerimizden kimse döndüremeyecek, ranta asla geçit vermeyeceğiz. Onlar tek, biz Didim'iz" dedi. - AYDIN

Başkan Atabay'a saldırı anı ortaya çıktı
Başkan Atabay'a saldırı anı ortaya çıktı
Başkan Atabay'a saldırı anı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

''Alkol komasına girdik'' deyip çağırdıkları ambulansla eve bırakılmak isteyen şahıslar, reddedilince sağlık çalışanlarına saldırdı
''Alkol komasına girdik'' deyip çağırdıkları ambulansla eve bırakılmak isteyen şahıslar, reddedilince sağlık çalışanlarına saldırdı
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Mardin'de iki araçta patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Mardin'de iki araçta patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı
Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti
Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Atabay'a saldırı anı ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 12:10:34. #1.16#

title