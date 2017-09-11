Başkan Asya, Yeni Binada İlk Nikahı Kıydı

MUŞ (AA ) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyeye ait tarihi hizmet binasında yapılan yeni nikah salonunda ilk nikahı kıydı.



Muş Belediyesi tarafından restore edilerek hizmet binasına dönüştürülen tarihi Hükümet Konağı binasındaki nikah salonu hizmete girdi.



Belediye Başkanı Asya, iç dizayn çalışmaları tamamlanan salonda ilk nikahı kıydı. Kübra Aktaş ve Ayvaz Arslan çiftinin nikahını kıyan Asya, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.



Asya, Muş Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmetleri kesintisiz yürütmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Tarihi binanın belediyemize tahsisini sağladıktan sonra restore çalışmamızı başlattık. Yaklaşık 2 aydır birçok birimimiz burada halkımıza hizmet vermektedir. Nikah salonunun eksikliğini yaşıyorduk. Diğer ek hizmet binamızın meclis salonunda bu hizmeti veriyorduk ancak tarihi binamızın faaliyete geçmesi ile yeni nikah salonunu yapmak üzere çalışma başlattık. 1,5 aylık bir çalışmanın sonunda nikah salonunu halkımızın hizmetine sunduk. Bugün yeni salonumuzda ilk nikahı kıydık. Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar, yeni nikah salonunun da hayırlara vesile olmasını dilerim."