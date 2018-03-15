Başkan Asya, Yapılmakta Olan Su Deposunu İnceledi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Karşıyaka Mahallesi'nde inşaatı devam eden 7 bin 500 tonluk su deposu inceledi.

Başkan Asya, yaptığı açıklamada, kente devam eden alt yapı projesi kapsamında yapılan 7 bin 500 tonluk yeni su deposunun hizmete girmesiyle şehrin su ihtiyacının üçte ikisinin karşılanacağı söyledi.

Asya, "Şehrimizin içme suyunu temin etmek için başlatığımız yer altı çalışmaları kapsamında kentin en büyük su deposunu inşa ediyoruz. DSİ Genel Müdürlüğünün katkısıyla yaklaşık 380 milyon liralık maliyeti var. Sayın Başbakanımızın bizzat talimatlarıyla ilave yatırım programına almak suretiyle gerçekleşmektedir. Çalışmalarımız şu anda aralıksız devam ediyor. Muratpaşa Mahallesi'ndeki 3 bin tonluk su deposu bitti şebekelere bağlandı." diye konuştu.