Başkan Asya, Vali Gündüzöz'ü belediye projeleri hakkında bilgilendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile birlikte belediyenin proje uygulaması yaptığı yerlerde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile birlikte çalışma alanlarını gezerek kendisini bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da incelemeler sırasında Vali Gündüzöz ve Başkan Asya'ya eşlik etti. İlk olarak Yukarı Çarşı mevkiinde giden heyet, buradaki tarihi yapıları ve Muş Belediyesinin proje uyguladığı alanları inceledi. Müştak Baba Türbesini ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla hasbihal eden Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, daha sonra tarihi Karasu Hamamını incelediler. Burada '1000 Yıllık Geçmişten 1000 Yıllık Geleceğe Tarihi Muş Çarşısı' projesi hakkında bilgi veren Başkan Asya, söz konusu proje kapsamında Karasu Hamamı, Müştak Baba Türbesi, Yıldızlı Han, Alaattin Bey Camii, Hacı Şeref Camii ve Ulu Camiyi gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Daha sonra Muş Belediyesi tarafından geçen yıl 'Sokak Sağlıklaştırma' projesinin uygulandığı caddeleri gezen heyet, restore kapsamına alınan ve çalışmaların devam ettiği Yıldızlı Han'a geçti. Burada teknik personellerden bilgi alan Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, hanın faal olarak kullanıldığı zamanları gören yaşlı vatandaşlarla konuştular.

Buradaki incelemelerin ardından Muş-Bingöl karayolu üzerinde yapılan şehirlerarası otobüs terminaline geçen heyet, yeni tesisi gezdi. Projenin 23 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Başkan Feyat Asya, tesisin şehrin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edildiğini ve önümüzdeki günlerde açılışının yapılarak hizmete sunulacağını kaydetti.

Daha sonra eski fidanlık mevkiinde yapılan Göletli Park'a geçen Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, vatandaşların uğrak yeri haline gelen park alanında incelemelerde bulundular. 56 bin metrekare alan üzerine parkı kurduklarını ifade eden Başkan Asya, hayata geçirilen bu tür projelerin şehre nefes verdiğini ve vatandaşların güzel vaki geçirebilecekleri alternatif mekanların oluşmasını sağladığını söyledi. Son olarak Karşıyaka Mahallesi'ne geçen heyet, burada Bahçeşehir Kolejinin yapıldığı inşaat alanında incelemelerde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA