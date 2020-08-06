Başkan Asya, Vali Gündüzöz ile Migre Hamamı'nda incelemelerde bulundu Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile birlikte Dere Mahallesi Çar Çayı Deresi kenarında bulunan tarihi Migre Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile birlikte Dere Mahallesi Çar Çayı Deresi kenarında bulunan tarihi Migre Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra Muş'un tarihi değerlerini de gün yüzüne çıkarmak için hummalı bir çalışma sergileyen Muş Belediyesi, şehrin önemli bir eserini turizme kazandırmak üzere harekete geçti. Daha önce Yıldızlı Hanı aslına uygun bir şekilde restore ederek tamamlayan Muş Belediyesi, Dere Mahallesi'nde bulunan ve yıllarca atıl durumda kalan Migre Hamamı için kolları sıvadı.

Vali İlker Gündüzöz ile birlikte tarihi hamamda incelemelerde bulunan Başkan Asya, kendisini bilgilendirdi. Belediyenin teknik personellerinin de bulunduğu incelemede söz konusu yapının aslına uygun bir şekilde restore edilip gün yüzüne çıkarılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Muş Belediyesi olarak şehre katma değer kazandırmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Asya, "Altyapı, üstyapı, temizlik gibi rutin işlerimizin yanı sıra ilimizin tarihi dokularını korumak ve bunu şehre kazandırmak için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda sadece giriş kitabesi kalan Yıldızlı Hanımızı aslına uygun bir şekilde restore etmeyi başardık. Yine Tarihi Muratpaşa Camimizin yeniden inşası için çalışmalarımız oldu. İnşallah yakın zamanda yapım ihalesi gerçekleştirilerek ilk kazma vurulacak. Bugün de Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile birlikte tarihi Migre Hamamı'nı gezdik. Bu tarihi yapımızı gün yüzüne çıkarmak için istişarelerde bulunduk. İnşallah önümüzdeki günlerde yetkili kurumlarımızla teferruatlı bir şekilde çalışmalarımızı aktararak girişimlerde bulunacağız. Tarihi bir geçmişi olan bu kıymetli eserimizi de aslına uygun bir şekilde yaparak ilimizin turizmine katkı sunmasını hedefliyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA