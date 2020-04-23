Başkan Asya, TBMM'nin 100. yılı ve çocuk bayramını kutladı
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23 Nisan, Asya, Muş, Güncel, Haber

Başkan Asya, TBMM'nin 100. yılı ve çocuk bayramını kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birim çalışanları ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nun katılımıyla İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

23.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:18
Başkan Asya, TBMM'nin 100. yılı ve çocuk bayramını kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birim çalışanları ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nun katılımıyla İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Muş Belediyesi önünde Vefa Sosyal Destek Grubu ile bir araya gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, saat 21.00'de kentin farklı noktalarında görev yapan temizlik, itfaiye ve zabıta ekipleriyle eş zamanlı olarak İstiklal Marşı'nı okuyup TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ardından Kale Mahallesine geçen Başkan Asya, düzenlenen havai fişek gösterimini seyretti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Asya, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milli iradenin tecelligahı olan meclisin açılışıyla birlikte çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayan çocukların yanında olduğunu söyledi.

"Evde kalan vatandaşlarımızın hizmetinde bulunan gerek temizlik ekibimiz, gerek itfaiye, gerek zabıta ve gerekse vefa grubumuz çocuklarımızın bayramına katkıda bulunmak üzere herkes bulunduğu alanda saat 21.00'de İstiklal Marşı'na eşlik etti" diyen Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gün boyunca da araçlarımız hoparlör yardımıyla 23 Nisan şarkıları ile çocuklarımızın bayramını kutladı. Aynı zamanda bu akşamda hem 23 Nisan bayramının tebriki, hem de yarın mübarek Ramazan Ayı'nın başlangıcı olması hasebiyle çifte bayram yaşıyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın özellikle bayramını ve milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nin açılışını bir kez daha tebrik ediyoruz. Milli iradenin hakimiyeti birliğimizin daim olması duasıyla da mübarek Ramazan Ayı'mızın bizlere öncelikle şu anda insanlık alemi için büyük bir sıkıntı olan korona virüsünün defi ve insanlığa huzur, barış, sıhhat ve sağlık getirmesi duasıyla ve niyazıyla da Ramazan Ayı'mızı da tebrik ediyoruz." - MUŞ

Kaynak: İHA

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