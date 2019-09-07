Başkan Asya, STK temsilcileri ile istişare toplantısında bir araya geldi

07.09.2019 14:08

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları ile düzenlenen istişare toplantısında bir araya gelerek yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.



Hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalarak toplumun her kesimi ile bir araya gelen ve yapılan hizmetleri anlatıp fikir ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, son olarak sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu.



Şehrin kalkınmasına ve gelişimine ivme kazandıran projeleri anlatan Başkan Asya, katılımcıların sorularını yanıtlayarak merak ettikleri konuları da açıklığa kavuşturdu.



"Ortak akıl birlikte yönetim sloganımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz"



Düzenlemiş oldukları istişare toplantısına katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Feyat Asya, "Geçen dönem içerisinde toplumun her kesimi ile belirli periyotlarda bir araya gelip istişare etmeyi gelenek haline getirmiştik. Bu dönem İstanbul seçimlerinin ve yereldeki programlarımızın yoğunluğundan bu buluşmamız biraz gecikti. Ancak ilk günden itibaren dilimizden düşürmediğimiz 'Ortak Akıl Birlikte Yönetim' sloganımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Malumunuz halkımızın teveccühü ile ikinci dönem tekrar aynı görevimizin başına geçerek hizmet sürecimizi kaldığımız yerden devam ettirdik. Bu sürece başlarken toplumun tüm katmanlarını ve siz değerli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Plan ve programlarımızı sizlerle paylaştık. İhtiyaca binaen yapılması gereken hizmetler konusunda bizleri destekleyeceğinizi beyan ettiniz. Bu vesile ile bir kez daha sizlere teşekkür ederim" dedi.



"Varsın bizi bitiren bizim işlerimiz olsun"



Muş'un altyapı hatlarının yenilenmesini tüm riskleri göze alarak başlattıklarını belirten Başkan Asya, "Muş'un kanayan yarası haline gelen içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyeceğimize dair halkımıza söz verdik. Buna başlamadan önce birçok kişi bizleri uyardı. Bu çalışmanın riskli ve meşakkatli olduğunu söyleyerek bizi uyardılar. Ancak biz inancımız gereği ne aldanacağımızı ne de aldatacağımızı hep söyledik. Olması gerekeni yapacağız dedik ve bu zorlu süreci başlattık. Hatta ikinci dönem hazırlığında benim için aday olamayacağım bile söylendi. Aday olursam kazanamayacağım söylendi. Fakat biz biliyoruz ki her hesabın üstünde bir hesap vardır. O hesap da ila nihayet Allah'ın takdir ettiği hesaptır. Dedik ki varsın bizi bitiren bizim işlerimiz olsun. Her halükarda görevimiz bitecek. ya farklı bir şekilde bu süreci tamamlayacağız ya da anlaşılır ve takdir edilir bir şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.



"Muş sahipsiz değildir"



Altyapı gibi önemli bir projeyi geçen yıllarda başlattıklarını ifade eden Başkan Asya, "İkinci döneme başlarken de bu sürecin bu yıl tamamlanması için birçok noktada çalışmalar başlattık. İster istemez bazı zorluklarla karşılaşıyoruz ve vatandaşlarımızın yaşam konforunu etkiliyoruz. Ancak biz tüm paydaşlarımızla sürecin etkili ve hızlı olması ile birlikte mağduriyetlerin asgari düzeye indirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra park bahçe, yol kaldırım, sosyal ve kültürel alanlarda da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2014-2019 dönemlerinde yaptığımız hizmetlerin Muş'un geçmiş 80 yıllık hizmetine eş değer olabileceğini iftiharla ve Allah'a şükrederek söyleyebiliyoruz. Tevazu göstererek kendimizi beğenmemezlik yapmayalım. Yapılanları takdir edelim, ihtiyaçları hep birlikte dile getirelim ve çözüm noktasında gayret edelim. Muş sahipsiz değildir. Muş, olması gerektiğinde her yerde ve alanda sahiplidir. Yeter ki umutsuz davranmayalım" dedi.



"Bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmelerde eli boş gelmiyoruz"



Ankara temasları ile ilgili katılımcıları bilgilendiren Başkan Asya, "Geçen hafta bir vesile ile valimiz, milletvekilimiz ve il başkanımız ile birlikte Ankara'ya gitme fırsatımız oldu. ve adeta bir seferberlik anı başlattık. Gençlik Spor Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız ile görüşmeler yaptık. Her birisinden de şehrimiz için kazanımlar elde ettik. Birinci dönemde elde ettiğimiz tecrübemizle proje belediyeciliğimizi geliştirerek hizmet üretiyoruz. Bu şekilde Bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmelerde eli boş gelmiyoruz. Dolayısıyla sizler Muş'un özetisiniz. Elbette ki eksiklerimiz vardır ve bunları eleştireceksiniz. Sizlerden istirhamım bizlere söylediğiniz eksikliklerin başımızın gözümüzün üstüne olduğunu bilerek tenkitlerinizi de işlerin iş yüzünün farkında olarak yaparsanız daha iyi sonuçlar alırız" diye konuştu.



"Bu şehirde iftira zihniyetini kaldırıp dayanışmayı istişareyi ve birlikte üretmeyi yaygınlaştıralım"



Muş halkının hiçbir ferdine kapalı olmadığını ve eleştiriye her zaman tahammüllerinin olduğunu kaydeden Başkan Feyat Asya, "Bu zorlu süreçte halkımıza hizmet ederken evinde su ihtiyacı olan bayan hemşehrimin suyu kesilmiş diye hakaretine bedduasına maruz kalıyorsak bizden taraf helal olsun. Aynı şekilde çalışmalarımız sırasında toza dumana aksaklıklara maruz kalan vatandaşlarımızın hakaretlerini de helal ediyoruz. Ama Allah için iftira edenlere sizler de fırsat vermeyin. Artık bu şehirde iftira zihniyetini kaldırıp dayanışmayı istişareyi ve birlikte üretmeyi yaygınlaştıralım. Dünya görüşümüz, siyasi düşüncemiz, felsefi duruşumuz farklı olabilir. Ancak ortak paydalarımız vardır ve bu payda da buluşmak için hepimizi gayret göstermeliyiz. Bir birimize kapı kapatarak asla başarılı olamayız. Bu anlamda bir kez daha davetimize icabet ederek istişare toplantımıza katılımınızdan dolayı hepinize şükran ve minnetlerimi arz ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Asya konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını yanıtladı. - MUŞ

Kaynak: İHA