Başkan Asya, şehrin ileri gelenlerini iftarda buluşturdu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerinde anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yaparak, şehrin ileri gelenlerini buluşturdu.

Siyasi parti il başkanları, meslek odaları başkanları, merkez mahalle muhtarları ve aile büyükleri, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın ev sahipliğinde iftarda bir araya geldi. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün de bulunduğu iftar programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. İftar programı öncesi katılımcıları karşılayan Başkan Asya, daha sonra masaları ziyaret ederek davetlilerle tek tek ilgilendi. Tuba Cami İmam Hatibi Fecri Yıldırım'ın yemek duası ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Feyat Asya, iftar davetine icabetlerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Asya, "Muş'un özeti olan her ailenin kıymetli temsilcileri, kanaat önderlerimiz, büyüklerimiz, Ramazan ayının sonuna geldiğimiz bugünde böyle bir birliktelik iftarını yapmak üzere davet ettik. Davetimize icabet eden başta valimiz ve siz kıymetli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Ortak evimiz olarak kabul ettiğimiz Muş'umuzda aile aidiyetimiz, aşiretimiz, mensubiyetimiz, felsefi inancımız, siyasi düşüncemiz farklı olsa da ortak paydada buluşmaktan onur duyduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Kısa bir süre önce geçirmiş olduğumuz bir seçimden sonra tekrar şahsıma teveccüh gösterilmesinden dolayı hepinize ve tüm Muş halkına şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Şunu da beyan etmek isterim ki; seçimden önce ne demişsek seçimden sonra da onu yapıp, daha fazla çalışarak, ortak evimiz olan Muş'umuzun eksiğini aksağını sizlerle birlikte aşacağız. Sizler gibi değerli büyüklerimizle birlikte kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimizle yapacağımız istişarelerden çıkaracağımız netice bizlerin yol haritası olacaktır. Bu anlamda bir kez daha davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz de, "Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Ramazan ayı kavrayıcı ve herkesi içine alan bir kavramdır. Kardeşliğimizi pekiştiren bir kavramdır. Onun için toplumun her kesimin bulunduğu şu sofra Ramazan'ın ruhuna uygun bir sofradır. Belediye başkanımıza bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Eskiden belediye başkanlarına 'Şehremin', yani şehir emini derlerdi. Şehirde emin olan, herkesin emin bildiği kişi belediye başkanıdır. İşte belediye başkanımıza da herkesi bir araya getirmek yakışır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu sofradır. Her günümüz bu birlik ve beraberlik sofrası gibi olsun. Hepiniz her gün bu ruhu yaşayın inşallah. Bu mutluluğa ortak olduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA