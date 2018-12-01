Başkan Asya, Partililerle Bir Araya Geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, tekrar aday gösterilmesinin ardından ilk kez kentteki partilerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığında partililer bir araya gelen Asya, seçim sürecine girildiğini hatırlattı.

Tüm katılımcıların huzurunuzda daha güçlü olacaklarını ve birlikte başaracaklarını taahhüt ettiğini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de halkımızın ayağına gitmek için karşılama istemedik. Bir sürece girdik. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün saha çalışmalarını, temayül sonuçlarını ve anket çalışmalarını yan yana getirmek suretiyle bizimle bir dönem daha devam etme kararı verdi. 13 arkadaşımızla bir yarışa çıktık. Kişilikleriyle duruşuyla adeta kemalde ve edepte birbirimizle yarıştık. Arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum."

Asya, Muş için başlattıkları değişim, dönüşüm projelerini devam ettireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan sonra birlikte, beraberlik ruhumuzu daha fazla pekiştirmek suretiyle hareket edeceğiz. Girmedik ev, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Önümüzde uzun bir süreç var ve herkesi ziyaret edeceğiz. Yeni projelerimizi anlatacağız. Hep birlikte materyallerimizi hazırlayacağız ve her birimize büyük görevler düşüyor."

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ise belediyenin yaptığı çalışmalarda bazen zorluklar yaşandığını ama bunların normal olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Altyapı ve üstyapı projeleri, su, kanalizasyon, doğalgaz çalışmaları, Muş'umuzda yıllar önce yapılması gereken çalışmalardı ama bugüne kadar yapılmadı. İnsanlarımız, yerelde yaşayanlar zaman zaman serzenişte bulundular. Tabi ki yapılan çalışmalar meşakkatliydi ve bazı sıkıntıları beraberinde doğurdu. Halkımız başımızın tacıdır. Biz bu eleştirilerin hepsine katılıyoruz ve hiçbir kimseyle asla husumetimiz yoktur çünkü biz yerelde siyaset yapıyoruz ve siyasette eleştirilere açık olmalıyız."