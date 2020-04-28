Başkan Asya, Muş'a yeni bir güzergâh kazandırıyor
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Başkan Asya, Muş'a yeni bir güzergâh kazandırıyor

Muş Belediyesi, son yıllarda yapılan yeni yol çalışmalarıyla şehrin gelişimine ivme kazandırarak önemli bir çalışmaya daha imza atıyor.

Başkan Asya, Muş'a yeni bir güzergâh kazandırıyor
28.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:15

Muş Belediyesi, son yıllarda yapılan yeni yol çalışmalarıyla şehrin gelişimine ivme kazandırarak önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. Küçük Sanayi Sitesi mevkiinden şehir merkezine doğru Çar Çayı boyunca yeni bir yol yapımına başlandı. Görev süresi boyunca Muş'a kazandırdığı alternatif yollarla şehrin ulaşım ağını genişletip gelişimine katkıda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, önemli bir hizmete daha öncülük ediyor. Bugüne kadar atıl durumda olan Çar Çayı kenarından Yukarı Çarşı mevkiine kadar devam eden bölgenin ulaşıma açılması için çalışmalara start verildi. Başkan Asya, Küçük Sanayi Sitesi bölgesinden başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışanlara kolaylık dileyen Başkan Asya, daha sonra yol olarak açılması planlanan güzergahtan Muş Devlet Hastanesi bölgesine kadar yürüyerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Yol medeniyettir anlayışını önemseyerek şehrimize yeni yollar ve güzergahlar kazandırmaya devam ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi mevkiinden Çar Çayı boyunca şehir merkezine doğru alternatif bir yol yapımına başladık. İlimize yeni bir güzergah kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede burada yapacağımız çalışmalar neticesinde hem vatandaşlarımız için alternatif bir yol oluşturmuş olacağız hem de bu sayede şehrimizin gelişimine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Yapımına başladığımız yolun ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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